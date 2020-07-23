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Газизов рассказал о телефонном разговоре с Юраном

15:20
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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о сотрудничестве московского клуба с «Химками». Представитель красно-белых отметил, что у него был телефонный разговор с главным тренером подмосковной команды Сергеем Юраном.

— По поводу молодых игроков я общаюсь не только с «Уфой» и «Химками», а со многими клубами, — сказал он. — С Юраном мы действительно недавно созванивались. Мы с ним давно знакомы. Его заявление про то, что «Химки» возьмут в аренду несколько игроков «Спартака»? Все хотят усилиться. (Севастиан Терлецкий)

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