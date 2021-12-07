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«Динамо» в ближайшие дни объявит о продлении контрактов со Шварцем и Бувачем

20:11
Сандро Шварц. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сандро Шварц. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По данным «СЭ», «Динамо» в ближайшие дни должно объявить о продлении контрактов с главным тренером Сандро Шварцем и спортивным директором Желько Бувачем. Стороны находятся в финальной стадии переговоров. Новые соглашения будут рассчитаны до лета 2024 года.

Ранее о договоренности продления договора со Шварцем сообщал Telegram-канал «Ложа прессы».

43-летний Сандро Шварц до «Динамо» был главным тренером «Майнца». Шварц и Бувач работают в «Динамо» с 14 октября 2020 года. Команда занимает второе место в Тинькофф РПЛ, набрав 35 очков в 17 матчах.

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Константин Алексеев все материалы автора

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