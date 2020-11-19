Газизов признался, что у него не очень хорошие отношения с Райолой

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов сказал, что недоволен действиями известного агента Мино Райолы. Это связано с переговорами о переходе голландского защитника Кенни Тете.

— Какие у вас отношения после этого трансферного окна с Мино Райолой?

— Не очень хорошие. Мы поговорили по одному футболисту (Кенни Тете). Я понимал, что мы участвуем в большом блефе. Он нас использует, это было ясно. И то, что фамилия Тете всплыла в контексте «Спартака», это не имело отношения к реальности. Было сразу известно, что Тете не перейдет в «Спартак». Эта история была развита сильным агентом, как он и умеет делать.

— Вы с Райолой общались лично?

— Общались через переводчика.

— Как прошло ваше прощание?

— Думаю, в следующий раз мы будет больше уважать друг друга.

— Вы дали Райоле понять, что вас надо уважать?

— Думаю, следующий наш разговор будет более теплым.

— Вы сказали «блеф». Но блеф с чьей стороны? Со стороны Райолы, который хотел за счет «Спартака» получить новый контракт?

— Футбол — большой бизнес. И здесь нет места сантиментам. Когда мы идем на переговоры с кем-то, я понимаю, насколько это возможно или нет. Если возможность существует, мы идем. Но когда мы поняли, что здесь мы условные фишки в игре, мы сразу вышли из этой сделки, — сказал Газизов в интервью каналу Нобеля Арустамяна на Youtube.

25-летний Кенни Тете в сентябре 2020 года перешел из «Лиона» в «Фулхэм». В текущем сезоне он провел три матча за лондонский клуб и сделал два результативных паса. Он не выходил на поле с конца сентября из-за травмы.