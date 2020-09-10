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Газизов позвонил болельщику «Спартака» и успокоил насчет трансфера

15:34
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Болельщик «Спартака», блогер Юрий Кузьмичев, ведущий канал «У Кузьмича», написал у себя в Twitter, что с ним связался генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов.

«Позвонил Газизов. Сказал, все будет, просил немного подождать, ищут направо игрока основы. Обещал сильнее Зобнина. Врать не буду», — написал у себя в Twitter Кузьмичев.

Ранее сообщалось, что в «Спартак» может перейти защитник «Лиона» Кенни Тете, однако по данным западных СМИ, игрок продолжит карьеру в «Фулхэме».

Дополнительная информация:

https://twitter.com/KuzmichaY/status/1304017309602902016

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