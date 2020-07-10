Газизов посетил музей «Спартака» и восхитился игрой Симоняна

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов посетил музей московской команды, сообщает официальный Twitter клуба.

— Шамиль Газизов в музее «Спартака» восхищается игрой Никиты Симоняна, — говорится в сообщении.

? Шамиль Газизов в музее «Спартака» восхищается игрой Никиты Симоняна ?? pic.twitter.com/BjSVf2Zu3I — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 10, 2020

Предыдущим местом работы Газизова была «Уфа», где он руководил клубом с лета 2012 года. За 8 лет работы гендиректором уфимцы вышли в РПЛ, а также дебютировали в Лиге Европы.

В «Спартаке» Газизов сменил на посту гендиректора Томаса Цорна, который покинул московский клуб 7 июля.