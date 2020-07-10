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Газизов посетил музей «Спартака» и восхитился игрой Симоняна

10 июля 2020, 13:45
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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов посетил музей московской команды, сообщает официальный Twitter клуба.

— Шамиль Газизов в музее «Спартака» восхищается игрой Никиты Симоняна, — говорится в сообщении.

Предыдущим местом работы Газизова была «Уфа», где он руководил клубом с лета 2012 года. За 8 лет работы гендиректором уфимцы вышли в РПЛ, а также дебютировали в Лиге Европы.

В «Спартаке» Газизов сменил на посту гендиректора Томаса Цорна, который покинул московский клуб 7 июля.

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