РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Газизов полагает, что в контрактах игроков из-за коронавируса будут появляться новые пункты

04:36
Теги:

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов считает, что сложившаяся ситуация в футболе повлияет на контракты игроков. Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса.

— Сейчас, наверное, будут появляться новые пункты в контрактах, — цитируют «Известия» Газизова. — Случаются новые вызовы, и есть риск, что подобные ситуации будут повторяться. Поэтому такие моменты в будущем все станут учитывать. Но мне сложно сказать, какие конкретно формулировки появятся. Давайте сначала переживем эту ситуацию, а потом уже будем думать.

По данным Worldometer на ночь с 14 на 15 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 1 991 275 человек. Умерших — 125 951, выздоровевших — 476 074.

По данным Роспотребнадзора на день 14 апреля, в России зарегистрированы 21 102 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксированы 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется

Дополнительная информация:

https://iz.ru/999710/sevastian-terletckii/kontraktnye-zameshatelstva-kak-izmeniatsia-delovye-otnosheniia-v-futbole

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир