Газизов полагает, что в контрактах игроков из-за коронавируса будут появляться новые пункты

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов считает, что сложившаяся ситуация в футболе повлияет на контракты игроков. Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса.

— Сейчас, наверное, будут появляться новые пункты в контрактах, — цитируют «Известия» Газизова. — Случаются новые вызовы, и есть риск, что подобные ситуации будут повторяться. Поэтому такие моменты в будущем все станут учитывать. Но мне сложно сказать, какие конкретно формулировки появятся. Давайте сначала переживем эту ситуацию, а потом уже будем думать.

По данным Worldometer на ночь с 14 на 15 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 1 991 275 человек. Умерших — 125 951, выздоровевших — 476 074.

По данным Роспотребнадзора на день 14 апреля, в России зарегистрированы 21 102 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксированы 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется