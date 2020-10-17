Газизов ответил на вопросы о Рахимове в «Уфе». И о том, почему в этот клуб не перешел Игнатов

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался по поводу назначения Рашида Рахимова на пост главного тренера «Уфы», в которой Газизов работал до московской команды.

— Часто сталкивались с такими требованиями, которые были намного выше вашего представления о цене игрока?

— У меня представление абсолютно по рынку. Я знаю рынок больше многих людей. А что касается давления, то «Спартак» — это и есть давление.

— Камоцци говорил, что советовал Мозеса.

— Я с Франко общаюсь. Хотел бы в тишине держать рабочие вопросы. Я не читал, что он говорил. Предпочитаю трансферы и подобное держать в секрете.

— Недавно в социальных сетях выложили видео, на котором вы зафиксированы с Рашидом Рахимовым. Вы понимаете, что сейчас его назначение в «Уфу» будет восприниматься с тем же контекстом, что и «Химки» в начале сезона?

— Это же абсолютный бред. Посмотрите на «Химки», понятно же все по игре. Все же понимают, что это бред. Как я должен отвечать на это? Мне клясться в чем-то? Я ничего доказывать не должен. Вы хотите раскачивать? Ну, раскачивайте. «Спартак» должен двигаться вперед.

— Вы рекомендовали Рахимова «Уфе»?

— Это мой родной клуб. Он у меня всегда в сердце. Я общаюсь с оставшимися ребятами. Смотрел сегодня игру, расстроен, что проиграли. Считаю, поражение не по делу.

— Но вы предлагали им взять Рахимова?

— Слушайте, его знают все и без меня. Это большой специалист. Я давно дружу с ним плотно. Советы его всегда слушаю. Мне нравится с ним разговаривать о футболе и жизни.

— Для вас стало неожиданностью то, что Игнатов уперся и не пошел в «Уфу»?

— Это его выбор. Ему сказали, что можно идти, в «Уфе» его ждали. Мы все делаем для футболистов. Тот же Мирзов ушел в «Химки», чтобы доказывать, что он футболист, и сегодня он сделал это.

— Нет ощущения, что отдали слишком много игроков в аренду? Скамейка выглядит скудновато.

— Это же было общее решение. Просто держать людей, которые не получают игровую практику, неправильно. Зато сегодня Оганесян вышел, еще будут ребята играть и прогрессировать. Доменико все делает правильно в этом направлении. (Севастиан Терлецкий)