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Газизов оценил шансы «Уфы» остаться в РПЛ на следующий сезон

Мария Куцубеева
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов оценил шансы команды остаться в РПЛ.

— Я не знаю, какие будут стыки. Знаю одно — у нас уехали три иностранца. Остальные иностранцы без настроения, и это видно. Это отражается на тренировочном процессе. Может, у кого-то другие настроения. Но у нас ребята получают небольшие зарплаты. Их тут ничего не держит.

— Почему они остаются?

— Мы попросили, иначе бы нам вообще было некем играть.

— Все идет к тому, что спортивный принцип будет нарушен...

— Я слышал мнение экспертов, которые говорят, что принцип не будет нарушен. Вот, что хочу сказать — мы все сборы проводили с определенными игроками. Наигрывали схемы. Это все ломается. Если бы оно ломалось на футбольном поле — это был бы спортивный принцип. Но оно ломается из-за ситуации, которую мы не контролируем.

— Ваша команда играет в силу своих игроков? Вы могли б быть лучше?

— Нет, мы находимся там, где заслужили. Нельзя сказать, что что-то незаслуженное. У нас есть еще три игры, их надо выигрывать.

Команда из столицы Башкортостана располагается на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице РПЛ с 23 очками в 27 матчах.

ФК Уфа
Шамиль Газизов
2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
10
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
11
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
12
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
13
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 2 : 1
1.05 16:30
Химки – Уфа
 1 : 1
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
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