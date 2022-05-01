Газизов оценил шансы «Уфы» остаться в РПЛ на следующий сезон

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов оценил шансы команды остаться в РПЛ.

— Я не знаю, какие будут стыки. Знаю одно — у нас уехали три иностранца. Остальные иностранцы без настроения, и это видно. Это отражается на тренировочном процессе. Может, у кого-то другие настроения. Но у нас ребята получают небольшие зарплаты. Их тут ничего не держит.

— Почему они остаются?

— Мы попросили, иначе бы нам вообще было некем играть.

— Все идет к тому, что спортивный принцип будет нарушен...

— Я слышал мнение экспертов, которые говорят, что принцип не будет нарушен. Вот, что хочу сказать — мы все сборы проводили с определенными игроками. Наигрывали схемы. Это все ломается. Если бы оно ломалось на футбольном поле — это был бы спортивный принцип. Но оно ломается из-за ситуации, которую мы не контролируем.

— Ваша команда играет в силу своих игроков? Вы могли б быть лучше?

— Нет, мы находимся там, где заслужили. Нельзя сказать, что что-то незаслуженное. У нас есть еще три игры, их надо выигрывать.

Команда из столицы Башкортостана располагается на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице РПЛ с 23 очками в 27 матчах.