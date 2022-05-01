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Газизов: «Я всегда был приверженцем 18 команд»

Газизов заявил, что в «Уфе» никогда не было задержек по зарплате
Севастиан Терлецкий
,  
Мария Куцубеева
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов после матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (1:1) высказал свое мнение о расширении РПЛ и затронул тему финансирования клуба.

— Есть понимание, где «Уфа» проведёт летние сборы?

— Пока нет понимания, где мы будем по итогам сезона.

— Очень много разговоров о расширении. Как вы относитесь к этому?

— Я всегда был приверженцем 18 команд. Для такой большой страны, как Россия 16 команд — это мало. У нас есть команды ФНЛ, которых ещё попробуй обыграть. В полуфинале Кубка — этим все сказано.

— Какая ситуация у «Уфы» с финансированием? Многие клубы с трудом заканчивают чемпионат. Пример «Тамбова» ещё свеж.

— Все называют только «Тамбов». Вы думаете, у иностранных клубов таких проблем нет? Конечно, есть. Например, у «Уфы» никогда не было задержек в зарплате. Мы не говорим, что у нас проблема с деньгами. Мы говорим, что у нас их много нет. В своём бюджете мы живем.

ФК Уфа
Шамиль Газизов
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
10
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
11
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
12
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
13
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 2 : 1
1.05 16:30
Химки – Уфа
 1 : 1
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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