Газизов: «Я всегда был приверженцем 18 команд»

Газизов заявил, что в «Уфе» никогда не было задержек по зарплате

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов после матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (1:1) высказал свое мнение о расширении РПЛ и затронул тему финансирования клуба.

— Есть понимание, где «Уфа» проведёт летние сборы?

— Пока нет понимания, где мы будем по итогам сезона.

— Очень много разговоров о расширении. Как вы относитесь к этому?

— Я всегда был приверженцем 18 команд. Для такой большой страны, как Россия 16 команд — это мало. У нас есть команды ФНЛ, которых ещё попробуй обыграть. В полуфинале Кубка — этим все сказано.

— Какая ситуация у «Уфы» с финансированием? Многие клубы с трудом заканчивают чемпионат. Пример «Тамбова» ещё свеж.

— Все называют только «Тамбов». Вы думаете, у иностранных клубов таких проблем нет? Конечно, есть. Например, у «Уфы» никогда не было задержек в зарплате. Мы не говорим, что у нас проблема с деньгами. Мы говорим, что у нас их много нет. В своём бюджете мы живем.