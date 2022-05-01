Газизов: «У Беленова все опухло, мы и МРТ не можем сделать»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подвел итоги матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (1:1) и рассказал о травме вратаря Александра Беленова.

— Что можете сказать по фолу Набиуллина?

— Там 100-процентная красная.

— Там неоправданно жесткий подкат.

— У нас с 2004 года Беленов не ломался. Он никогда не будет показывать, что ему плохо. У него и левый голеностоп, и правое колено.

— Врач скорой помощи вышел и сказал, что тяжелой травмы нет.

— Мы потом посмотрим. Откуда он знает? Сейчас у него все опухло, мы и МРТ не можем сделать. Что хочется сказать, так это то, что команда все равно верила, было очень много моментов, но надо было забивать с игры. То, что Гамид подошел на последних секундах, спокойно исполнил пенальти — это говорит о его уже возросшем мастерстве. 18 голов. Могу только поздравить своего футболиста с хорошим достижением. Есть футболисты, которые сегодня показывали уже лучшую игру, которые мы от них ждем.