Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 19:20

Газизов: «У Беленова все опухло, мы и МРТ не можем сделать»

Газизов заявил, что за фол на Беленове должны были показать красную карточку
Севастиан Терлецкий
,  
Мария Куцубеева
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подвел итоги матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (1:1) и рассказал о травме вратаря Александра Беленова.

— Что можете сказать по фолу Набиуллина?

— Там 100-процентная красная.

— Там неоправданно жесткий подкат.

— У нас с 2004 года Беленов не ломался. Он никогда не будет показывать, что ему плохо. У него и левый голеностоп, и правое колено.

— Врач скорой помощи вышел и сказал, что тяжелой травмы нет.

— Мы потом посмотрим. Откуда он знает? Сейчас у него все опухло, мы и МРТ не можем сделать. Что хочется сказать, так это то, что команда все равно верила, было очень много моментов, но надо было забивать с игры. То, что Гамид подошел на последних секундах, спокойно исполнил пенальти — это говорит о его уже возросшем мастерстве. 18 голов. Могу только поздравить своего футболиста с хорошим достижением. Есть футболисты, которые сегодня показывали уже лучшую игру, которые мы от них ждем.

Александр Беленов
ФК Уфа
Шамиль Газизов
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Украинская теннисистка Костюк требует отстранения россиян, а ее хейтят
Рекордсмен ФНЛ, поддерживал «Спартак», а теперь поссорил Дзюбу с Геничем и выиграл РПЛ. Кто такой Иван Сергеев, сменщик Азмуна в «Зените»
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Зенит» — чемпион после победы над «Локо» и другие матчи
«Ахмат» — ЦСКА: гол Конате отменили после просмотра ВАР
Ахмат" забил ЦСКА впервые за пять
«Ахмат» — ЦСКА: Уткин открыл счет после ошибки Акинфеева
Газизов: «Года через два-три в РПЛ будут новые звезды»
Газизов рассказал о возможности выкупа Урунова у «Спартака»
«Дефицита экипировки пока нет». Идову — о финансах «Химок»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хлусевич: «Спартак» очень плохо начал матч с «Крыльями». Будем разбираться, в чем причина»

Газизов оценил шансы «Уфы» остаться в РПЛ на следующий сезон
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
10
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
11
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
12
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
13
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 2 : 1
1.05 16:30
Химки – Уфа
 1 : 1
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости