Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказал мнение, что арбитр Сергей Карасев почти идеально отсудил матч 4-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива» (2:1).

— Заявление «Уфы»? Не буду комментировать действия других команд, — сказал Газизов. — Считаю, что наш сегодняшний матч Карасев отсудил близко к идеальному. Считаю, что это происходит из-за работы РФС, а мы им только помогаем. Мы все одна семья. Хотим, чтобы футбол был чище и правильнее. (Севастиан Терлецкий)

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