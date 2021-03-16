Судья РПЛ Игорь Панин рассказал подробности вечера после матча 18-го тура чемпионата России «Сочи» — «Спартак» (1:0).

Напомним, Панин был главным арбитром этого матча, который проходил в Сочи. Спустя несколько часов после игры, судья был замечен в одном из ресторанов города в компании представителей клуба «Сочи». Сообщалось, что Панин распивал спиртные напитки.

«Начнем с того, что лично я не выпивал в тот вечер. Идем дальше: мы сели ужинать в ресторане при гостинице. Не имели права? Но написано про меня, что я, без своей бригады, сидел в «одном из ресторанов города Сочи». Это разве не передергивание фактов? Или возьмем другую строчку — что сидел с «представителями футбольного клуба», — цитирует Панина Sport24.

Арбитр также рассказал, что за столом сидел один представитель клуба «Сочи» и вся его судейская бригада.