Судья Панин рассказал о скандале после матча «Сочи» — «Спартак»: «Лично я не выпивал в тот вечер»
Судья РПЛ Игорь Панин рассказал подробности вечера после матча 18-го тура чемпионата России «Сочи» — «Спартак» (1:0).
Напомним, Панин был главным арбитром этого матча, который проходил в Сочи. Спустя несколько часов после игры, судья был замечен в одном из ресторанов города в компании представителей клуба «Сочи». Сообщалось, что Панин распивал спиртные напитки.
«Начнем с того, что лично я не выпивал в тот вечер. Идем дальше: мы сели ужинать в ресторане при гостинице. Не имели права? Но написано про меня, что я, без своей бригады, сидел в «одном из ресторанов города Сочи». Это разве не передергивание фактов? Или возьмем другую строчку — что сидел с «представителями футбольного клуба», — цитирует Панина Sport24.
Арбитр также рассказал, что за столом сидел один представитель клуба «Сочи» и вся его судейская бригада.
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