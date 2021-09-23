Газизов не считает «Спартак» особенным соперником

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился ожиданиями от предстоящего матча со «Спартаком».

«Матч за очки! «Спартак» для всех раздражитель. Не только для «Уфы». Принципиальный соперник? Нет, конечно! Ну как... Принципиальный соперник, потому что нужно зарабатывать очки. Для меня же этот матч не будет особенным», — сказал Газизов «СЭ».

В субботу, 25 сентября, «Спартак» на своем поле примет «Уфу» в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ.