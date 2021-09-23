Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Газизов не считает «Спартак» особенным соперником

12:54
Шамиль Газизов. Фото ФК Уфа
Шамиль Газизов. Фото ФК Уфа
Теги:

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился ожиданиями от предстоящего матча со «Спартаком».

«Матч за очки! «Спартак» для всех раздражитель. Не только для «Уфы». Принципиальный соперник? Нет, конечно! Ну как... Принципиальный соперник, потому что нужно зарабатывать очки. Для меня же этот матч не будет особенным», — сказал Газизов «СЭ».

В субботу, 25 сентября, «Спартак» на своем поле примет «Уфу» в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владислав Флегонтов все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Олимпийский чемпион Билял Махов дисквалифицирован на четыре года за допинг
Емельяненко рассказал о бое Джигурды и Милонова: «Джигурда два раза дал по пузу, Милонов плакал крокодильими слезами»
«Надо убирать из футбола не Кокорина, а тех, кто взял его в «Фиорентину». В Италии издеваются над российским форвардом
«Дзюба не предатель, а амбициозный форвард. Карпин не вызвал его в сентябре, теперь — только расширенный список...» Мнение Юрана
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 9-й тур: расписание и результаты матчей, даты и время начала, новости и обзоры игр