Гончаренко высказался об игре «Краснодара» в матче с «Ленинградцем»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко после победного матча группового этапа Кубка России с «Ленинградцем» (2:0) высказался об игре команды.

«Не так остро мы сыграли в атаке, как привыкли. Может быть, не могли долго приспособиться к мячу и полю, очень сложно было играть между линиями, больше атаковали флангами. Порадовало то, как после потери мяча быстро возвращали его. И отношение ребят к матчу было на хорошем уровне», — цитирует Гончаренко пресс-служба «Краснодара».

После 8 туров РПЛ «быки» занимают 8-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. 26 сентября «Краснодар» сыграет с «Сочи» в 9-м туре РПЛ.