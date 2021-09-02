Сергей Пиняев: «Участие в ЮФЛ помогло моему развитию как в личностном плане, так и в игровом»
Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал «СЭ», как на него повлияло участие в Юношеской футбольной лиге (ЮФЛ).
«Само собой, участие в турнире ЮФЛ помогло моему развитию как в личностном плане, так и в игровом, дало мне мотивацию и возможность идти дальше, — заметил Пиняев. — Рад, что имел такую возможность, и мне удалось провести год в Юношеской футбольной лиге. Она внесла вклад в мое развитие, потому что все шло постепенно, шаг за шагом».
Выступая в ЮФЛ за академию «Чертанова», Пиняев забил 1 мяч и сделал 2 голевые передачи в 9 матчах.
В России созданы ЮФЛ-1 (игроки до 19 лет), ЮФЛ-2 (игроки до 18 лет), ЮФЛ Северо-Запад (игроки до 16 лет) и ЮФЛ Дальний Восток (игроки до 16 лет).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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