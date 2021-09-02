Сергей Пиняев: «Участие в ЮФЛ помогло моему развитию как в личностном плане, так и в игровом»

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал «СЭ», как на него повлияло участие в Юношеской футбольной лиге (ЮФЛ).

«Само собой, участие в турнире ЮФЛ помогло моему развитию как в личностном плане, так и в игровом, дало мне мотивацию и возможность идти дальше, — заметил Пиняев. — Рад, что имел такую возможность, и мне удалось провести год в Юношеской футбольной лиге. Она внесла вклад в мое развитие, потому что все шло постепенно, шаг за шагом».

Выступая в ЮФЛ за академию «Чертанова», Пиняев забил 1 мяч и сделал 2 голевые передачи в 9 матчах.

В России созданы ЮФЛ-1 (игроки до 19 лет), ЮФЛ-2 (игроки до 18 лет), ЮФЛ Северо-Запад (игроки до 16 лет) и ЮФЛ Дальний Восток (игроки до 16 лет).