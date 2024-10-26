Гайич считает, что ЦСКА не испытывал проблем с настроем в матче с «Факелом»

Защитник ЦСКА Милан Гайич прокомментировал ничью армейцев в матче 13-го тура РПЛ с «Факелом» (0:0).

— Был ли недонастрой?

— Все были настроены. Просто не получалось в последней части поля. Нужно было больше играть в комбинационный футбол, 1 в 1. В таких матчах решает один удар, один полумомент.

— Следующий матч со «Спартаком»...

— Ну да, есть достаточно времени отдохнуть, подготовиться. Это дерби — любимая игра для каждого.

— Доволен своим игровым временем на поле?

— Конечно, каждый футболист хочет находиться на поле как можно больше. Я работаю, стараюсь, чтобы играть больше. Все хорошо, я всем доволен.

После 13 матчей ЦСКА находится на 4-й строчке турнирной таблицы, набрав 24 очка. «Факел» с 11 очками занимает 14-е место.

Дарик Агаларов