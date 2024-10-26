В «Факеле» заявили, что довольны ничьей с ЦСКА

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в комментарии «СЭ» отреагировал на ничью с ЦСКА в матче 13-го тура РПЛ (0:0).

«Мы приезжали за победой. Игра складывалась так. Довольны ничьей», — сказал Котов «СЭ».

После 13 матчей ЦСКА находится на 4-й строчке турнирной таблицы, набрав 24 очка. «Факел» с 11 очками занимает 14-е место.

Следующий матч в РПЛ воронежская команда проведет против «Химок». Игра пройдет 3 октября и начнется в 17.30 по московскому времени.