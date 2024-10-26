«Ахмат» обыгрывает «Ростов» после первого тайма матча РПЛ

«Ахмат» после первого тайма побеждает «Ростов» в матче 13-го тура РПЛ — 2:1. Игра проходит на стадионе «Ростов Арена».

Первый гол в игре забил полузащитник грозненцев Даниил Уткин на 33-й минуте. Через минуту форвард ростовчан Николай Комличенко сравнял счет в матче.

На 36-й минуте полузащитник Лечи Садулаев вывел «Ахмат» вперед.

«Ростов» в первом тайме нанес 2 удара в створ ворот, «Ахмат» — 5.