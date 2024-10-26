«Ахмат» обыгрывает «Ростов» после первого тайма матча РПЛ
«Ахмат» после первого тайма побеждает «Ростов» в матче 13-го тура РПЛ — 2:1. Игра проходит на стадионе «Ростов Арена».
Первый гол в игре забил полузащитник грозненцев Даниил Уткин на 33-й минуте. Через минуту форвард ростовчан Николай Комличенко сравнял счет в матче.
На 36-й минуте полузащитник Лечи Садулаев вывел «Ахмат» вперед.
«Ростов» в первом тайме нанес 2 удара в створ ворот, «Ахмат» — 5.
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|14:00
|
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|1 : 1
|26.10
|16:30
|
ЦСКА – Факел
|0 : 0
|26.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|27.10
|12:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|27.10
|14:15
|
Пари НН – Спартак
|- : -
|27.10
|16:30
|
Химки – Динамо
|- : -
|27.10
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|
Зенит – Локомотив
|- : -
|28.10
|18:30
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Кр. Советов – Краснодар
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Максим Глушенков
Зенит
|7
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|
Алексей Батраков
Локомотив
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|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
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|8
|
|
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Локомотив
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
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Динамо Мх
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|1
|0
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Крылья Советов
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