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Сегодня, 13:47

Гаврилов заявил, «Спартак» должен вкладывать деньги в собственную молодежь

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал информацию о том, что в новом сезоне бюджет московского клуба составит 142 миллиона евро.

— На ваш взгляд, как нужно распределить эти деньги, какие позиции усилить?

— Есть тренеры, есть руководство, пусть они этот вопрос решают. Всегда требуется усиление на все позиции, — приводит «Спорт День за Днем» слова Гаврилова.

— Не лучше бы было вложить эти деньги в развитие собственной молодежи, учитывая, что нет возможности выступать в еврокубках?

— Эти деньги как раз и надо вкладывать туда. Почему? Потому что для «Спартака», я думаю, все-таки такое место неприемлемо. Какое место? Даже то, на котором находится сейчас клуб. Для «Спартака» всегда задачи были самые высокие — стать чемпионом, выиграть Кубок и хорошо выступить в еврокубках.

На данный момент «Спартак» занимает 4-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 49 очков. В 27-м туре РПЛ красно-белые встретятся с «Химками». Матч пройдет 13 мая в 14.00 по московскому времени.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/gavrilov-spartak-dolzhen-vkladyvat-dengi-v-sobstvennuyu-molodezh
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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Г
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Филипе Силва Малком

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 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
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Александр Соболев

Спартак

 9
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