Гаврилов заявил, «Спартак» должен вкладывать деньги в собственную молодежь

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал информацию о том, что в новом сезоне бюджет московского клуба составит 142 миллиона евро.

— На ваш взгляд, как нужно распределить эти деньги, какие позиции усилить?

— Есть тренеры, есть руководство, пусть они этот вопрос решают. Всегда требуется усиление на все позиции, — приводит «Спорт День за Днем» слова Гаврилова.

— Не лучше бы было вложить эти деньги в развитие собственной молодежи, учитывая, что нет возможности выступать в еврокубках?

— Эти деньги как раз и надо вкладывать туда. Почему? Потому что для «Спартака», я думаю, все-таки такое место неприемлемо. Какое место? Даже то, на котором находится сейчас клуб. Для «Спартака» всегда задачи были самые высокие — стать чемпионом, выиграть Кубок и хорошо выступить в еврокубках.

На данный момент «Спартак» занимает 4-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 49 очков. В 27-м туре РПЛ красно-белые встретятся с «Химками». Матч пройдет 13 мая в 14.00 по московскому времени.