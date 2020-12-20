Гаврилов возмущен отъездом Кокорина на Мальдивы

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре «СЭ» поделился мнением о форварде красно-белых Александре Кокорине и его отъезде на Мальдивы в обход требований клуба.

— Если его брали в команду, значит на что-то рассчитывали, надеялись. Мы этого не знаем, может, у него какие-то сложности с руководством, в команде с ребятами. Возьмите статистику Кокорина, сколько он игр провел. Потом у него спросите: «Саш, ты почему так мало играешь в команде? Ты пришел туда за какие деньги? Сидишь на лавке, не играешь, а деньги получаешь по контракту».

Улетел на Мальдивы? А он что устал так сильно? Я не знаю, что «Спартак» мог ему запретить или разрешить, меня это не интересует. Он живет своей жизнью, я так понимаю, ни от кого независим, что хочет, то и делает, финансы ему позволяют. Если б у меня три рубля в кармане было, куда бы я полетел? Ты для команды еще ничего не сделал, а уже едешь на Мальдивы отдыхать! Все понимают, что им завышают зарплаты, только они ничего не делают для этого. Предположим, что я профессиональный футболист, пропустил практически половину сезона, все травмы и болезни берем в учет. Я потерял это время, какие мне Мальдивы. Должен готовиться к следующему году, 2 месяца для этого есть, а я поехал отдыхать. Нормально это? Отношение такое не у него одного, а у многих футболистов, которые сейчас играют в РПЛ. Получается так, что где он хочет — играет, где не хочет — не играет.

Кокорин перешел в «Спартак» летом 2020 года на правах свободного агента. На счету 29-летнего футболиста 2 гола с пенальти и 2 результативных передачи в 10 матчах за красно-белых.

(Анастасия Пастернак)