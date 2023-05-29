В «Пари НН» объяснили отсутствие Глушакова в заявке на матч со «Спартаком»

В пресс-службе «Пари НН» назвали причину отсутствия полузащитника Дениса Глушакова в матче против «Спартака» (0:0), который прошел в рамках 29-го тура РПЛ.

«Денис Глушаков пропустил матч против «Спартака» из-за травмы», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

В текущем сезоне Глушаков провел за нижегородский клуб 7 матчей в РПЛ и забил 1 гол. Контракт 36-летнего футболиста с «Пари НН» рассчитан до конца сезона.