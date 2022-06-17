Гаврилов отреагировал на возвращение бразильцев в расположение «Зенита»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на возвращение игроков «Зенита» Клаудиньо, Малкома и Дугласа Сантоса в расположение питерского клуба.

«Надо смотреть, что будут иметь соперники. То, что Клаудиньо, Малком и Дуглас были в команде — это плюс коллективу из-за того, что есть определенная сыгранность. Игрокам будет полегче. Из других команд тоже много ушло людей, и неизвестно, кого они приобретут. Приходящие люди должны иметь какое-то время, чтобы найти с другими общий язык. Являются ли они одними из ведущих игроков? Надо посмотреть, что они привнесли в команду за это время. Какой у них вклад есть. Потом уже можно будет говорить, находятся ли они на ведущих ролях или нет», — сказал Гаврилов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Сборы «Зенита» перед началом сезона проходят в Санкт-Петербурге в Удельном парке. В рамках подготовки к сезону клуб сыграет три матча: против «Нижнего Новгорода», «Сочи», ЦСКА, а также проведет товарищеский матч с «Црвеной Звездой».