РПЛ: «Добро пожаловать в лигу, «Факел»

РПЛ поздравила «Факел» с возвращение в премьер-лигу

Клубы РПЛ на общем собрании рассмотрели вопрос о принятии в состав участников воронежского «Факела». В итоге команда была единогласно принята в члены лиги.

«Добро пожаловать в лигу, «Факел», — говорится в коротком заявлении в социальных сетях РПЛ.

«Факел» напрямую попал в премьер-лигу, заняв второе места в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Позже появилась информация о том, что воронежский стадион не соответствует требованиям элитного дивизиона чемпионата России.