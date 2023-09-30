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30 сентября, 23:27

Агент Джикии: «Никакие переговоры с другими клубами мы не ведем»

Шпинев, представляющий интересы Джикии, рассказал о ситуации с футболистом
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника «Спартака» Георгия Джикии, рассказал корреспонденту «РБ Спорт» о ситуации с футболистом.

«От лица Джикии хочу пожелать болельщикам «Спартака», чтобы верили. Все будет хорошо. Георгий — это мужчина, личность, которая не позволит перейти в склочные разборки. Любой поворот в клубе в любую сторону будет максимально корректным. Может, я когда-то дам какие-то пояснения. Но я их дам, когда буду полностью уверен. Георгий спокойно готовится, работает. Никаких проблем. Неприятно, что не играет, да. Но это достойный человек, все будет хорошо. Сейчас мы никакие переговоры с другими клубами не ведем», — приводит слова Шпинева «РБ Спорт».

Контракт Джикии со «Спартаком» истекает 31 мая 2024 года. Игрок выступает за московский клуб с 2017 года. Он провел за команду 211 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.

29-летний защитник оставался на скамейке в 3 из последних 5 матчей красно-белых во всех турнирах. Всего в текущем сезоне в активе Джикии 8 матчей, в которых он не отличился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Вадим Шпинев
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1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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