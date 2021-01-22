Экс-игрок «Торпедо» Андрей Гашкин прокомментировал заявление бывшего спортивного директора ЦСКА Авалу Шамханова, который обвинил московский клуб в том, что футболисты сдали матч «Спартаку» в 1998 году. Шамханов в интервью «СЭ» рассказал, что присутствовал на той встрече и знал о догадывался о договорном характере матча.

«Мы сдали игру «Спартаку»? Нет, такого не было. Я бы как капитан должен был знать (смеется). А может быть, и нет... Но точно ничего про это не знал и потом не слышал. Никто мне не говорил уступить «Спартаку» Чушь какая-то!» — заявил Гашкин «СЭ».

(Виталий Айрапетов)

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