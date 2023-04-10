Агент: «Ренан уже адаптировался в «Зените». Скоро все критики увидят, насколько он хорош»

Луис Фернандо Гарсия, представитель центрального защитника «Зенита» Роберта Ренана, заявил, что бразилец уже адаптировался в петербургском клубе и в скором времени начнет демонстрировать свои лучшие качества.

«Ренан уже адаптировался в «Зените». Он счастлив в клубе и отлично себя чувствует. Скоро все критики увидят, насколько он хорош. Результат обязательно будет», — приводит Sport24 слова Гарсии.

Ренан перешел в «Зенит» из «Коринтианса» в зимнее трансферное окно. В составе клуба из Санкт-Петербурга он принял участие в 6 матчах.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 54 очка.