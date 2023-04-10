Тренер «Зенита»: «Никто из бразильцев не рассматривает вариант ухода из клуба летом, все намерены остаться»

Тренер «Зенита» Вильям Артур де Оливейра отреагировал на слова нападающего Малкома, который заявил, что раздумывает об уходе из клуба этим летом.

«Малком заявил, что раздумывает об уходе летом из «Зенита»? Это немного не так. Испанские СМИ, которым он давал интервью, написали его слова некорректно, переврали — Малком летом не хочет уходить из «Зенита». Понятно, что все хотят играть в самом сильном чемпионате, но, опять-же, если к нам в клуб придет по нему предложение, которое будет устраивать все стороны, любой футболист может уйти. Малком счастлив в «Зените», он очень рад, что команда добивается результата. Никто из бразильцев не рассматривает вариант ухода из клуба летом, все намерены остаться, я с ними общался по этому поводу», — приводит «РБ Спорт» слова Оливейры.

Малком перешел в петербургский клуб летом 2019 года. В феврале 2023-го бразильский футболист получил российское гражданство.

В текущем сезоне 26-летний форвард провел 28 матчей за «Зенит» во всех турнирах, отметился 19 забитыми голами и 8 результативными передачами.