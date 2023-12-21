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Гарре назвал Месси своим футбольным богом

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бенхамин Гарре.
Фото ФК «Крылья Советов»

Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре в интервью «СЭ» поделился мнением о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси.

— Можете рассказать о Месси? Какой он в тренировочном процессе?

— Я был с молодежной командой, нам посчастливилось потренироваться с основной сборной. Против него особо нельзя было ничего сделать, вдруг он травмируется или что-то такое.

— Для вас он тогда был богом?

— Для всех и везде! Для меня он просто футбольный бог.

— Вы мечтали стать таким, как он?

— Конечно. Мне посчастливилось с ним потренироваться. Это было моей мечтой, которая есть, наверное, у каждого футболиста — провести тренировку с лучшим.

— Кевин-Принс Боатенг в недавнем интервью рассказывал, что Месси забивает на тренировках 98 ударов из 100, в противном случае он болен.

— Да, так и есть. Он просто лучший! Самое важное, что он это доказывает каждый год.

Полностью интервью Бенхамина Гарре читайте на сайте «СЭ»

Лионель Месси
Бенхамин Гарре
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Краснодар

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П
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Спартак

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Александр Соболев

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И К Ж
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