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Гаранин может возглавить «Сочи» в случае ухода Федотова

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Вадим Гаранин.
Фото ФК «Енисей»

Тренер «Енисея» Вадим Гаранин может возглавить «Сочи» в случае ухода Владимира Федотова. Об этом сообщил в своем Telegram-канале колумнист «СЭ», известный тележурналист Илья Казаков.

Гаранин занял пост тренера «Енисея» в декабре прошлого года. Номинально он является старшим тренером команды, потому что у него нет лицензии Pro.

Под руководством Гаранина красноярский клуб в минувшем сезоне занял 5-е место в ФНЛ и прошел в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России.

Ранее сообщалось, что Федотов в ближайшее время подпишет контракт с ЦСКА. Контракт тренера с «Сочи» рассчитан до 30 июня 2022 года.

Источник: https://t.me/kazakovIlya1/2130
Владимир Федотов (тренер, ФК Сочи)
Футбол
ФК Енисей
ФК Сочи
Вадим Гаранин
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
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Краснодар – Ахмат
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21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
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Зенит

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Краснодар

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