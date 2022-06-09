Гаранин может возглавить «Сочи» в случае ухода Федотова

Тренер «Енисея» Вадим Гаранин может возглавить «Сочи» в случае ухода Владимира Федотова. Об этом сообщил в своем Telegram-канале колумнист «СЭ», известный тележурналист Илья Казаков.

Гаранин занял пост тренера «Енисея» в декабре прошлого года. Номинально он является старшим тренером команды, потому что у него нет лицензии Pro.

Под руководством Гаранина красноярский клуб в минувшем сезоне занял 5-е место в ФНЛ и прошел в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России.

Ранее сообщалось, что Федотов в ближайшее время подпишет контракт с ЦСКА. Контракт тренера с «Сочи» рассчитан до 30 июня 2022 года.