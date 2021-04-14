«Зенит» вспомнил, как 20 лет назад Аршавин забил за команду первый гол

«Зенит» в своем официальном Twitter опубликовал видео с первым голом нападающего Андрея Аршавина за петербургскую команду.

Это произошло 14 апреля 2001 года в матче против «Факела» в чемпионате России (2:1). В этой встрече Аршавин забил победный гол с передачи Александра Кержакова.

В этот день ровно 20 лет назад Андрей Аршавин забил свой первый гол в составе сине-бело-голубых ??



Смотрим, как это было! #ЛегендыЗенита — ФК «Зенит» (@zenit_spb) April 14, 2021

В составе «Зенита» Аршавин стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, трехкратным чемпионом России и обладателем Суперкубка России. Всего за петербургский клуб он провел 374 матча, забил 78 мячей и отдал 106 результативных передач.