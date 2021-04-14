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«Зенит» вспомнил, как 20 лет назад Аршавин забил за команду первый гол

12:29
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«Зенит» в своем официальном Twitter опубликовал видео с первым голом нападающего Андрея Аршавина за петербургскую команду.

Это произошло 14 апреля 2001 года в матче против «Факела» в чемпионате России (2:1). В этой встрече Аршавин забил победный гол с передачи Александра Кержакова.

В составе «Зенита» Аршавин стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, трехкратным чемпионом России и обладателем Суперкубка России. Всего за петербургский клуб он провел 374 матча, забил 78 мячей и отдал 106 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/zenit_spb/status/1382253148895608833

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