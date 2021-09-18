Гамид Агаларов: «После победы всегда особенные эмоции»

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов отметился дублем в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (3:2).

«После победы всегда особенные эмоции. Победа была важная с точки зрения турнирной таблицы. Очень важные три очка.

Почему столько забиваю? За счет правильной позиции выбранной. Это все тренируется.

Чаще стали бить по ногам? У нас хороший персонал. Так что со здоровьем все нормально», — сказал Агаларов в эфире «Матч Премьер».