Галицкий обьяснил, почему стадиону "Краснодара" не нужен финал еврокубков

Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий​ дал большое интервью YouTube каналу "Русские норм!". Руководитель поделился своим мнением о стадионе.

– Я люблю футбол, а играть на асфальте невозможно. Надо играть на стадионе, - отметил Галицкий. - Все приличные большие стадионы вызывают восхищение, но когда ты приближаешься, не должны пропадать эмоция, этот "вау эффект". И для этого мы пошли на риск и отделали арену дорогими материалами. Не ставили сетки "для ловли обезьян" – меня уверяли, что все разорвут, выкинут, открытый экран разобьют. Но когда к людям относишься, как людям, большая их часть готова отдать тебе это же. Удивлен, что все стадионы выполнены как холодные бетонные вещи. Театры делают качественно, а стадионы некачественно – хотя и там, и там идет отдача эмоций.

О финале еврокубка в Краснодаре

– Мне все равно, но если будет возможность, подадим заявку. Выиграем – хорошо. Но для меня главное, чтобы моя команда здесь побеждала, чтобы каждый раз собирался стадион. Это важнее, чем если бы сюда приехали "Реал" и "Барселона".

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