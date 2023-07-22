Галактионов — о ничьей с «Рубином»: «Не имеем права пропускать такие легкие мячи»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча с «Рубином» (2:2) в первом туре РПЛ.

«Фассон и Морозов последние контрольные матчи провели вместе, поэтому мой выбор пал на них. К сожалению, те легкие мячи, которые нам забили, мы не имеем права пропускать. Естественно, мы разберем их и постараемся исправить», — цитирует Галактионова официальный сайт «Локомотива».

Красно-зеленые дважды уступали в счете по ходу матча против «Рубина», но оба раза сумели отыграться благодаря голам Наира Тикнизяна и Вильсона Изидора.