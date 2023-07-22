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Рахимов оценил игру «Рубина» в матче с «Локомотивом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подвел итоги матча с «Локомотивом» (2:2) в первом туре РПЛ.

«Если мы берем целый матч, то наверное какие-то моменты были у «Локомотива» — в основном в переходной фазе, в контратаках. Я сказал команде в перерыве, что нужно быть очень внимательными после потери мяча. Соперник очень быстрый, хорошо играет в контратаку. Позиционно мы хорошо располагались, очень много мячей выигрывали и сами переходили в атаку. Поэтому эта фаза была очень важной. Если говорить про позиционную атаку, то сопернику было очень сложно что-то создавать. После навесов в штрафную мы много мячей выигрывали и сами переходили в контратаку. Естественно, когда ты ведешь 2:1 и у тебя были еще моменты доводить до третьего гола, затем пропускаешь после ряда ошибок... Это футбол», — приводит слова Рахимова официальный сайт казанцев.

«Рубин» дважды выигрывал по ходу встречи после голов Мирлинда Даку и Джоэля Фамейе, но не сумел удержать победу.

Источник: https://rubin-kazan.ru/posts/rashid-rahimov-vazhno-ne-kolichestvo-zaschitnikov-a-to-kak-oni-deystvuyut
Рашид Рахимов
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