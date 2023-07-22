Рахимов оценил игру «Рубина» в матче с «Локомотивом»
Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подвел итоги матча с «Локомотивом» (2:2) в первом туре РПЛ.
«Если мы берем целый матч, то наверное какие-то моменты были у «Локомотива» — в основном в переходной фазе, в контратаках. Я сказал команде в перерыве, что нужно быть очень внимательными после потери мяча. Соперник очень быстрый, хорошо играет в контратаку. Позиционно мы хорошо располагались, очень много мячей выигрывали и сами переходили в атаку. Поэтому эта фаза была очень важной. Если говорить про позиционную атаку, то сопернику было очень сложно что-то создавать. После навесов в штрафную мы много мячей выигрывали и сами переходили в контратаку. Естественно, когда ты ведешь 2:1 и у тебя были еще моменты доводить до третьего гола, затем пропускаешь после ряда ошибок... Это футбол», — приводит слова Рахимова официальный сайт казанцев.
«Рубин» дважды выигрывал по ходу встречи после голов Мирлинда Даку и Джоэля Фамейе, но не сумел удержать победу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|2 : 1
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|0 : 2
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|2 : 2
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Вильсон Изидор
Локомотив
|1
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|
|
Вячеслав Караваев
Зенит
|1
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1
|
|
Адольфо Гайч
ЦСКА
|1
|0
|1