Галактионов обратился к болельщикам «Локомотива» после завершения сезона

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов обратился к болельщикам команды после завершения сезона-2022/23.

«С окончанием сезона, дорогие болельщики! Огромная благодарность всей команде — за терпение, за большую и сложную работу, за сумасшедшую самоотдачу, за веру в идею! Нашим болельщикам огромное спасибо за поддержку и прекрасные слова! Вместе мы — сила! Только вперед, «Локо»!» — написал Галактионов.

«Локомотив» занял восьмое место в РПЛ по итогам сезона-2022/23 с 45 очками в 30 матчах.