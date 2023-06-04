Джикия о своем удалении в матче с «Крыльями Советов»: «Давайте не будем мусолить эту тему»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия отказался комментировать свое удаление в матче 30-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:1).

Джикия находился на скамейке запасных, на 43-й минуте он был удален за брань в адрес арбитра.

— Это было вчера. Так что оставим эту тему. Я где надо уже сказал. Давайте не будем мусолить эту тему, мужской коллектив. Все нормально.

В соответствии с дисциплинарным регламентом РФС Джикии грозит дисквалификация до 4 матчей.