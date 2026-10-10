Галактионов — о разгроме «Факела»: «Когда забили, почувствовали уверенность»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал гостевую победу над «Факелом» (5:0) в матче 10-го тура РПЛ.

— «Локомотив» сегодня провел лучший матч в сезоне?

— Нет, у нас и до этого были хорошие по качеству матчи. Не было положительного, победного результата. Сегодня удалось начать выход из паузы на сборные с победы. Это дорогого стоит. Благодарны команде: все эти недели футболисты были очень вовлечены, заряжены и то качество, которое наработали, сегодня перенесли в итоговый результат.

Понятно, что начали немного нервозно, но, когда забили, почувствовали уверенность. К полю надо было адаптироваться. Хочется поблагодарить и болельщиков. В такой атмосфере приятно играть. Был полный стадион. Это просто кайф, — сказал Галактионов.

«Локомотив» набрал 10 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице РПЛ. 17 октября железнодорожники сыграют с «Краснодаром» в Москве.

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