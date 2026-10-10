Пиняев впервые в карьере сделал две голевые передачи в матче РПЛ

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев сделал две голевые передачи в матче 10-го тура чемпионата России с «Факелом» (5:0).

Как информирует Opta, 21-летний россиянин впервые в карьере сделал два результативных паса в игре РПЛ. Субботний матч в Воронеже стал для вингера 127-м в высшем дивизионе.

Кроме того, Пиняев прервал 22-матчевую серию без голевых передач — он не делал пасов в РПЛ с мая 2025 года.