Гафин: «Сумма всех качеств Карпина соответствует тому, что «Динамо» хочет видеть»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, кто выступил инициатором приглашения Валерия Карпина на пост главного тренера клуба.

— Кто был инициатором приглашения Карпина?

— Мнение у нас консолидированное у руководства, начиная с совета директоров, включая Желько Бувача. Сошлись во мнении, что сумма всех качеств Карпина соответствует тому, что «Динамо» хочет видеть. Как мы упоминали ранее, будем делать все, чтобы достигать поставленных целей и задач. В какой-то момент Бувач и Карпин общались достаточно длительное количество времени. По итогам разговора, как всем показалось, стороны совпали во мнениях по футболу и дальнейшему развитию совместной деятельности.

«Динамо» объявило о назначении Карпина главным тренером команды 13 июня. Соглашение с 56-летним специалистом рассчитано до лета 2028 года.