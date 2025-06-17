Гафин — о Бителло: «Очень ценим его и рассчитываем на дальнейшее сотрудничество»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, что у полузащитника клуба Бителло все в порядке с дисциплиной.

— Бителло вернулся не то что вовремя в отличие от многих других футболистов, за день до официальной даты. С дисциплиной все в порядке. У него три года контракта. Футболист здорово проявил себя весной. Оказывает серьезное влияние на игру команды. Очень ценим его и рассчитываем на дальнейшее сотрудничество.

По итогам голосования болельщиков Бителло признан лучшим футболистом «Динамо» в сезоне-2024/25. Кроме того, в 26 матчах РПЛ он отдал 11 результативных передач и стал лучшим ассистентом сезона.