Главному тренеру «Динамо» Карпину подарили лабубу

Главному тренеру московского «Динамо» Валерию Карпину на пресс-конференции вручили в качестве подарка лабубу.

Игрушка оказалась в бело-голубых цветах.

Ранее Карпину задавали вопросы про лабубу на пресс-конференциях перед BetBoom товарищескими матчами сборной России, которую он возглавляет, с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1). Позднее 56-летний специалист признался, что устал от подобных вопросов.

13 июня «Динамо» объявило о назначении Карпина на пост главного тренера команды. Соглашение рассчитано до лета 2028 года.