В «Ростове» не ждут ухода Карпина после продления контракта со сборной России
Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин ответил на вопрос о будущем главного тренера желто-синих Валерия Карпина.
В конце июня Карпин продлил контракт со сборной России до лета 2028 года.
— Карпин продлил контракт со сборной России. На «Ростове» это скажется?
— Надеюсь, нет.
— Что может пойти не так?
— Да все будет хорошо, не переживайте, — цитирует Рыскина Sport24.
Карпин возглавил «Ростов» в марте 2022 года. В прошлом сезоне дончане заняли седьмое место в таблице чемпионата России.
Источник: Sport24
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