Гаджиев заявил, что введение новых правил поможет росту интереса к РПЛ

Российский тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал слова главы РПЛ Александра Алаева о возможном введении со следующего сезона в чемпионате России стадии плей-офф или разбивки команд на группы в третьем круге.

«Сейчас нет Европы, и игр сопоставимого уровня тоже нет. Поэтому введение новых правил соревнования поможет росту интереса. В этом случае команды-лидеры смогут провести между собой еще 2-3 игры, как в Кубке Стэнли. Конечно, по семь матчей в футболе сыграть не получится, но 2-3 игры дополнительно между условным «Зенитом» и ближайшими конкурентами — вполне. Считаю, это будет хорошо и правильно. Интерес повысится», — цитирует Гаджиева Metaratings.ru.

В текущем сезоне РПЛ лидирует «Зенит» с 55 очками. Вторым идет «Ростов» (46 очков). Третье место занимает «Спартак» (45 очков).