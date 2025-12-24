Треть россиян выступают за ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) опубликовал результаты опроса на тему количества легионеров в РПЛ.

Согласно результатам опроса, треть россиян (36 процентов) считают слишком большим количество иностранцев в клубах РПЛ или в целом выступают против легионеров. 29 процентов придерживаются обратной точки зрения. 35 процентов выразили равнодушие к этому вопросу.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».