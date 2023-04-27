Гаджиев поддержал Семака в вопросе высокой стоимости российских футболистов
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» и «Анжи» Гаджи Гаджиев прокомментировал слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака, который заявил, что команде легче приобрести иностранных игроков, нежели российских.
«Семак правильно говорит. Когда речь заходит за «Зенит», то все клубы понимают, что это самый богатый клуб России, и порой устанавливают неадекватные цены. Вот в чем дело. Например, цена одного игрока для питерской команды будет в пять раз дороже, чем для другого клуба. Это нормальная реакция. Все зависит от того, кто кому предлагает сделку, существуют разные точки отсчета. Это вещь объективная, никак не связана с корыстными желаниями отдельных личностей. Поэтому проще купить зарубежного футболиста, это будет дешевле», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.
На данный момент в «Зените» не имеют российского паспорта 8 игроков: Нуралы Алип (Казахстан), Дуглас Сантос, Родригао, Роберт Ренан, Густаво Мантуан, Вендел (все из Бразилии), Вильмар Барриос и Матео Кассьерра (оба из Колумбии). Еще два бразильца: Малком и Клаудиньо — недавно получили гражданство РФ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|18
|4
|2
|60-12
|58
|
2
|Ростов
|24
|14
|7
|3
|43-31
|49
|
3
|Спартак
|24
|14
|6
|4
|54-31
|48
|
4
|ЦСКА
|24
|13
|6
|5
|43-22
|45
|
5
|Ахмат
|24
|12
|4
|8
|35-30
|40
|
6
|Динамо
|24
|11
|6
|7
|43-33
|39
|
7
|Краснодар
|24
|11
|5
|8
|52-40
|38
|
8
|Оренбург
|24
|11
|3
|10
|47-48
|36
|
9
|Сочи
|24
|9
|4
|11
|32-44
|31
|
10
|Локомотив
|24
|8
|5
|11
|37-41
|29
|
11
|Урал
|24
|7
|4
|13
|26-40
|25
|
12
|Кр. Советов
|24
|6
|7
|11
|24-35
|25
|
13
|Пари НН
|24
|6
|4
|14
|27-48
|22
|
14
|Факел
|24
|2
|12
|10
|29-45
|18
|
15
|Химки
|24
|4
|5
|15
|23-52
|17
|
16
|Торпедо
|24
|3
|4
|17
|18-41
|13
|28.04
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|29.04
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|29.04
|16:30
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|29.04
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|29.04
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|30.04
|14:00
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|30.04
|16:30
|
Сочи – Торпедо
|- : -
|30.04
|19:00
|
Локомотив – Химки
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|18
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|14
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|22
|1
|4