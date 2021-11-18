«Так жить нельзя». Малафеев сообщил, что подает на развод

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев сообщил, что подает на развод.

«Я подаю на развод. Не хочу никого обвинять или оправдывать, но так жить нельзя. На руинах счастье не построишь», — написал Малафеев в Instagram.

На сообщение бывшего вратаря отреагировала Виктория Боня.

«Это шутка? Надеюсь, что да», — наспиала девушка.

Также новость прокомментировал известный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Эх», — написал он.

Ранее Малафеев уже сообщал о семейных проблемах с женой Екатериной. По его словам, в их отношениях с женой в 2021 году было немало проблем, и они больше не носят обручальные кольца.

Кроме того, Малафееву приписывали роман с Айзой. Однако как футболист, так и сама девушка, это опровергли.

Вячеслав и Екатерина Малафеевы находятся в браке с 2012 года. Пара воспитывает трех детей.