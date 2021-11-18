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«Так жить нельзя». Малафеев сообщил, что подает на развод

13:18
Вячеслав Малафеев. Фото Instagram
Вячеслав Малафеев. Фото Instagram
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Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев сообщил, что подает на развод.

«Я подаю на развод. Не хочу никого обвинять или оправдывать, но так жить нельзя. На руинах счастье не построишь», — написал Малафеев в Instagram.

На сообщение бывшего вратаря отреагировала Виктория Боня.

«Это шутка? Надеюсь, что да», — наспиала девушка.

Также новость прокомментировал известный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Эх», — написал он.

Ранее Малафеев уже сообщал о семейных проблемах с женой Екатериной. По его словам, в их отношениях с женой в 2021 году было немало проблем, и они больше не носят обручальные кольца.

Кроме того, Малафееву приписывали роман с Айзой. Однако как футболист, так и сама девушка, это опровергли.

Вячеслав и Екатерина Малафеевы находятся в браке с 2012 года. Пара воспитывает трех детей.

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Роман Шишов все материалы автора

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