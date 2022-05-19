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Экс-игрок «Краснодара» заявил, что Газинского и Мартыновича будет сложно заменить

Александра Ланцетова
Корреспондент
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Экс-футболист «Краснодара» Максим Деменко отреагировал на новость о том, что Юрий Газинский и Александр Мартынович покинут клуб по окончании сезона.

«Это интересная новость. Почему такое решение принял «Краснодар» и по каким критериям, сложно сказать. Здесь может быть всякое, мало игрового времени или же что-то другое не устраивало. Скорее всего, есть какие-то предложения у ребят в какой-то сфере. Контракт закончился, а те условия, которые предлагает клуб, наверное, их не устраивают. Я считаю, что эти ребята в любом случае пригодились бы для команды. Я так думаю, что тех футболистов, которые сейчас в команде стоят на определенных позициях, в каких-то моментах будут даже укреплять. Возможно, с академией есть какая-то договоренность по замене. Но для Краснодара уход этих футболистов будет проблемой в любом случае. Все-таки эти футболисты с опытом и много лет играют за команду, к тому же и с российским паспортом. Думаю, что «Краснодар» мог бы с ними поговорить и договориться как-нибудь», — сказал Деменко «СЭ».

Об уходе Газинского и Мартыновича сообщила пресс-служба клуба.

Александр Мартынович
Юрий Газинский
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