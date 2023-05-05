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Гаджиев: «У «Ростова» и «Спартака» равные шансы на серебро»

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский специалист Гаджи Гаджиев высказался о борьбе за второе место в текущем сезоне РПЛ.

«Не думаю, что «Ростов» сдувается. Они со «Спартаком» выглядели неплохо, хотя играли у красно-белых дома. Южане старались сделать все, что могли. Они должны были оппонента «мять» все время? Москвичи по составу и по потенциальным возможностям точно не хуже. Физическая форма у ростовчан хорошая, но выдерживать высокую динамику непросто. У «Ростова» и «Спартака» равные шансы на серебро. Но тут еще очень многое будет зависеть от календаря. Просто москвичи чуть более опытные, уже выигрывали медали и чемпионство брали. У нас будет интересная заруба в последних пяти турах, так как там еще и ЦСКА не так далеко. Армейцы тоже не откажутся от второго места в турнирной таблице», — приводит слова Гаджиева Betonmobile.ru.

«Ростов» идет на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. «Спартак» располагается на третьем месте с 49 очками.

Источник: https://betonmobile.ru/gadzhi-gadzhiev-u-rostova-i-spartaka-ravnyie-shansyi-na-serebro
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
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 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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