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Гаджи Гаджиев: «Если у Дзюбы есть еще стремление поиграть на хорошем уровне, то в Азербайджане с этим сложновато»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал слухи об интересе к нападающему Артему Дзюбе со стороны клубов из Азербайджана.

«Уровень футбола в Азербайджане пониже, там пока возрождают этот вид спорта. Но сегодня в стране много заинтересованных людей, которые готовы вкладываться в развитие. Дзюбу приглашают для того, чтобы он поднял уровень местного чемпионата. Думаю, что Артем легко там адаптируется. Баку — это интернациональный город, так всегда прекрасно говорили на русском языке. Но если у Дзюбы есть еще стремление посостязаться, поиграть на хорошем уровне, то пока в Азербайджане с этим сложновато. Видно, что нападающий пока не собирается заканчивать, вешать бутсы на крючок», — приводит слова Гаджиева Betonmobile.ru.

Ранее «СЭ» сообщил, что Дзюба может продолжить карьеру в чемпионате Азербайджана. Футболист накануне прилетел в Баку, где может провести переговоры о трансфере в «Нефтчи» или «Карабах».

Источник: https://betonmobile.ru/gadzhi-gadzhiev-dzyubu-priglashayut-dlya-togo-chtobyi-on-podnyal-chempionata-azerbaydzhana
Артем Дзюба
Гаджи Гаджиев
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11
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