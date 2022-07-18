Агаларов — о вылете «Уфы» из РПЛ: «Из меня как будто вытащили душу»

Бывший нападающий «Уфы» Гамид Агаларов вспомнил эмоции после вылета команды из РПЛ в первую лигу.

— В стыках с «Оренбургом» не хватило тех самых эмоций?

— Да, так и получилось. В обоих матчах мы проседали в концовке и пропускали мячи. Все из-за недостатка сил и эмоций. Второй матч с «Оренбургом» вообще самый драматичный в моей карьере. Когда Малых забил на 94-й минуте, мой мир моментально рухнул. Внутри не было ничего — опустошение. Из меня как будто вытащили душу. После игры я много с кем разговаривал, в том числе и с отцом, но не помню ни одной из бесед — отвечал на автопилоте. Был в смятении, не знал, что делать дальше. В раздевалке стояла гробовая тишина, все боялись ее нарушить. Некоторые ребята плакали. Из того, что происходило после помню только то, что в ночь после игры я не спал. Остальное как будто стерлось из памяти, — цитирует Агаларова Sports24.